السيرة والشهادات الدراسية تُقصي مرشحين جدد عن السباق الانتخابي.. وثائق

بغداد

أشارت وثائق رسمية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إلى استبعاد كل من المرشحين عن بغداد طه اللهيبي وحسين عرب، لأسباب تتعلق بمخالفة الأول لشرط حسن السيرة والسلوك، والثاني لتقديمه شهادات دراسية غير صحيحة.

وأشارت وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى أن اللهيبي "قام علناً بالإساءة إلى القوات المسلحة العراقية متبنياً خطاباً طائفياً مثيراً للكراهية والتفرقة بين فئات الشعب العراقي”.

وأكد المجلس، "تكليف دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الأصوات التي قد يحصل عليها أثناء عملية الاقتراع وكذلك أصواته ضمن القائمة التي رشح من ضمنها".

وفي وثيقة أخرى، موجّهة من هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت معلومات خاصة بالمرشح حسين سعيد كاظم علي المعروف بحسين عرب، ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية، إلى عدم صحة صدور الوثائق المقدمة من قبله وفقاً لكتاب لجامعة الإمام جعفر الصادق.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء المصادقة على المرشح المثير للجدل عن محافظة واسط "سامر جيرمني"، مع تحديد المرشح البديل لعضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.