السيرة الذاتية لريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة العراق

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس مع أكثر من عشرين مرشحاً اخر، يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح.

وتنشر وكالة شفق نيوز السيرة الذاتية لمرشح الحزب الديمقراطي.

ريبر أحمد خالد - وزير الداخلية

- مواليد 1968

- محل الإقامة: أربيل -بيرمام

- التحصيل الدراسي:

• ماجستير في مجال الأمن الوطني من جامعة الامن الوطني العراقية في بغداد عام 2007

•بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة صلاح الدين – أربيل 1997

- خبرات العمل:

• عسكريا، برتبة لواء

•شغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012

•عمل كمدير لتحليل الاخبار في وكالة حماية الامن في اقليم كوردستان 2005-2012

•عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005

- العمل التنظيمي والحزبي

•انتخب كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997.

• ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.

•اختير كعضو في مكتب شاندر لإعمار كوردستان منذ عام 2000.