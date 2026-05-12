بورصة مرشحي "المكون السني" تصل ليد الزيدي.. ونواب البصرة يهددون بمقاطعة "نيل الثقة"

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر مقربة من "المجلس السياسي الوطني"، يوم الثلاثاء، عن تقديم عدد من الكتل والشخصيات السياسية السنية أسماء مرشحين لشغل مناصب وزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة علي الزيدي.

وبحسب المصادر، فإن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي رشح لوزارة الصناعة كلاً من محمد نوري، وعبد الكريم حسن الدليمي، وسنان الجميلي.

كما رشح الحزب لوزارة التربية مقدام الجميلي، وعبد الكريم عبطان، وغازي الجبوري، ووطبان الجبوري.

ورشح "تقدم" لمنصب نائب رئيس الوزراء كلاً من محمد تميم، وخالد بتال، وفلاح حسن الزيدان.

وأضافت المصادر أن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر رشح لوزارة التجارة كلاً من أثير الغريري، وشعلان الكريم، وعبد الله النجيفي، ومصطفى نزار، وفرحان صالح.

وفي السياق، رشح تحالف الحسم لوزارة الدفاع زعيم التحالف ثابت العباسي، إلى جانب نايف الشمري.

وأشارت المصادر إلى أن حزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري رشح لوزارة الثقافة كلاً من مازن الجبوري، وطارق الجبوري، وبدر الفحل.

من جهة أخرى، وقع نواب البصرة، ورقة للمطالبة بـ"استحقاق المحافظة وزارياً"، خصوصا وزارات النفط والنقل والموارد المائية، فيما حذروا من مقاطعة جلسات منح الثقة إذا ما تم تجاهل مطالبهم"، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأفادت تسريبات سياسية سابقة، لوكالة شفق نيوز، بأن الزيدي كان يعتزم عرض نحو 14 حقيبة وزارية على البرلمان لنيل الثقة، وسط استمرار الخلافات بين القوى السياسية على بعض الوزارات السيادية والأمنية، لاسيما النفط والدفاع، بالتزامن مع تداول أسماء مرشحين لعدد من الوزارات والمناصب العليا.

كما تحدثت مصادر نيابية عن اتفاق سياسي لتمرير حكومة علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، بعد تقديم المنهاج الوزاري إلى رئاسة البرلمان.