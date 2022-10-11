"السيادة" يؤكد المضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والديمقراطي الكوردستاني يرجح التأجيل

شفق نيوز/ أكد نائب عن تحالف السيادة، يوم الثلاثاء، أن البرلمان ماضٍ بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم الخميس التي تم تحديدها لهذا الغرض، فيما رجح نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تأجيل الجلسة إلى حين اتفاق الحزبين الكورديين على مرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن تحالف السيادة، احمد مظهر، لوكالة شفق نيوز "سنمضي بانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة التي قد تكون يوم الخميس او السبت المقبل، سواء اتفق الكورد على مرشح محدد اَو لم يتفقوا، والمهم من ذلك الذهاب إلى انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأكد ان "تشكيل الحكومة الجديدة بات أمراً ضرورياً بعد أن لم يتم استجواب أحد من الوزراء الحاليين الذين أسسوا لأنفسهم إمبراطوريات ولم يقدموا خدمات للشعب بقدر ما يخدمون أنفسهم".

بدوره قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، شريف سليمان، لوكالة شفق نيوز "لا يوجد إتفاق نهائي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والقوى السياسية على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، على الرغم من تحديد رئيس مجلس النواب موعداً لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أن "قد تكون هناك تغيرات خلال اليومين قبل انعقاد جلسة الخميس، لكنني أرجح تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى موعد آخر لحين اتفاق القوى السياسية".

وفي وقت سابق اليوم، حدد مجلس النواب، جلسة بعد غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة المجلس، عن جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول/ اكتوبر ويتضمن جدول اعمالها فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية الملزمة لذلك وقرارات المحكمة الاتحادية وايضا طلب عدد من النواب.