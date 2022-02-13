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"السيادة" يكشف حقيقة ترشيح الحلبوسي لرئاسة الجمهورية ويوجه رسالة

Category: سیاسة

Date: 2022-02-13T20:55:24+0000
"السيادة" يكشف حقيقة ترشيح الحلبوسي لرئاسة الجمهورية ويوجه رسالة

شفق نيوز / نفى تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، يوم الأحد، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي، حول ترشيح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي، قد أشارت إلى أن فوز الحلبوسي برئاسة الجمهورية، سيعني أن شاخوان عبد الله، يكون رئيساً لمجلس النواب العراقي.

وقال القيادي في التحالف، فهد الراشد، لوكالة شفق نيوز، إن "كل هذه شائعات، لا صحة لها، والمراد منها زعزعة وتشتيت الائتلاف الثلاثي مع الكورد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني)".

وأضاف الراشد، وهو (نائب في البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار): "نحن ملتزمون بتحالفنا مع السيد الصدر والأخ مسعود بارزاني".

وفي وقت سابق اليوم الاحد،  قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وجاء في نص قرار المحكمة بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 / 1 / 2022، وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

في المقابل، علق زيباري على قرار المحكمة الاتحادية بالقول "هم لا يريدون رئيساً قوياً للعراق ويمتلك خبرة وكان هدفهم عرقلتنا لعدم وصولهم إلى قبة البرلمان، مجدداً تأكيده أنه مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "الوحيد" للمنصب، ولم يقدم أي مرشح آخر أوراقه.

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