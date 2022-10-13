"السيادة" يقرر التصويت لـ"عبد اللطيف رشيد" رئيساً للجمهورية

شفق نيوز/ قرر تحالف "السيادة" السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، اليوم الخميس، التصويت لـ"عبد اللطيف رشيد" رئيساً للجمهورية خلال جلسة البرلمان اليومي.

وقال مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، تحالف السيادة وجه نوابه بالتصويت لصالح مرشح رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وأعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس، سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس جمهورية العراق، وأوضح أنه أن كتلته ستشارك في الجلسة لانتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد.

من جهته أكد ريبر أحمد مرشح الديمقراطي الكوردستاني والذي يشغل منصب وزير داخلية إقليم كوردستان في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سحب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأبلغ الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وأن مرشحه محمد السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة