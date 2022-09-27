"السيادة" يعلن تمسكه بالحلبوسي رئيساً للبرلمان ويدعو إلى رفض الاستقالة

شفق نيوز/ أعلن تحالف "السيادة"، اليوم الثلاثاء، تمسكه بمحمد الحلبوسي "رئيساً للبرلمان العراقي" داعيا القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض استقالته في جلسة الغد.

وقال التحالف في بيان صدر ، مساء اليوم، إنه "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر، فإننا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطني صادق وجاد ينهي حالـة

الانسداد السياسي، ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي".

وأكد بيان السيادة، "استمرار الجهود مع جميع المخلصين نحو مصالحة وطنية شاملة"، موضحاً "ستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".

وتابع البيان، أنه في الوقت نفسه، "فإننا في تحالف السيادة نؤكد تمسكنا ببقاء محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنا وجماهيرنا"، داعيا "جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله".

ودعا البيان، كذلك الحلبوسي، إلى "الاستمرار في مسيرته التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة" حسب تعبير البيان".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته يوم غد الأربعاء، والتي تتضمن التصويت على طلب استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.