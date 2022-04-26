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السيادة يعلق على أنباء انقسام مكوناته وزيارة الحلبوسي إلى إيران ويتحدث عن "انفراجة"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-26T21:06:03+0000
السيادة يعلق على أنباء انقسام مكوناته وزيارة الحلبوسي إلى إيران ويتحدث عن "انفراجة"

شفق نيوز/ نفى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، الحديث عن تشظي وانقسام مكونات التحالف وانسحاب بعض نوابه والتحاقهم بالإطار التنسيقي.

وقال النائب عن حزب تقدم احد اركان تحالف السيادة يوسف فرج السبعاوي لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف السيادة متماسك اكثر من ذي قبل ولاصحة لما يروج له البعض من انقسام او تشظي لمكونات التحالف، بل العكس من ذلك كل المعطيات تؤشر لانفراجة قريبة في المشهد السياسي المتأزم بفضل المبادرات والجهود التي تبذلها القوى السياسية الفاعلة لاسيما الحراك الذي يقوده (السيادة) لتقريب الرؤى والتوجهات بين جميع التحالفات لانهاء حالة الانسداد".

واليوم الثلاثاء قال علي الزبيدي عضو تحالف الفتح برئاسة هادي العامري لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من عشرة نواب من تحالف السيادة انسحبوا من الاخير والتحقوا بالاطار التنسيقي"، موضحا ان "اي تفكك في تحالف انقاذ وطن حتما سيؤثر في المعادلة الرقمية التي تغير كثيرا في قواعد المعادلة السياسية المتحكمة في المشهد العراقي".

واشار السبعاوي الى ان "الحراك الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو لحلحلة الخلافات وتجاوز التحديات التي تريد تعطيل كل شيء في البلاد بدليل زيارته اليوم الى اربيل حيث ناقش مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني جملة من الملفات المهمة بما فيها الأوضاع في سنجار وزمار وامور اخرى ذات الاهتمام المشترك".

وعن زيارة الحلبوسي الى طهران قال السبعاوي إن "زيارة الحلبوسي لطهران تأتي تلبية لدعوة قدمتها ايران في وقت سابق حيث سيناقش رئيس مجلس النواب العراقي مع نظيره الايراني الملفات ذات الاهتمام المشترك ولا اعتقد انه سيناقش اي حلول مقترحة".

ويتوجه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم غد الاربعاء، الى العاصمة الايرانية طهران في تحرك جديد لمواجهة الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن "الحلبوسي سيتوجه الى الجمهورية الاسلامية الايرانية على راس وفد نيابي بزيارة رسمية".

وأوضح أن "زيارة الحلبوسي لايران لن تخلو من مناقشة الانسداد السياسي في العراق والحلول لانهائه خلال اجتماعاته مع عدد من المسؤولين الايرانيين".

واليوم الثلاثاء، وصل الحلبوسي برفقة زعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر، الى اربيل واستقبله الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

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