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السيادة يدعو الصدر للتدخل وحل خلافات الزاملي ويؤكد: "لن نساوم"

Category: سیاسة

Date: 2022-04-06T17:28:18+0000
السيادة يدعو الصدر للتدخل وحل خلافات الزاملي ويؤكد: "لن نساوم"

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري، يوم الاربعاء، عن استمرار الخلافات بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس المجلس محمد الحلبوسي، داعياً من جديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التدخل.

وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع، تويتر، "مازال هناك خلاف بين الرئيس الحلبوسي ونائبه السيد الزاملي"، مضيفاً "نأمل ان يتدخل سماحة السيد الصدر لحله وفق ما قررته المحكمة الاتحادية سابقاً".

وأضاف نحن في السيادة باقون في"انقاذ وطن"و ملتزمون باتفاقاتنا مع التياروبما تعهدنا به لهم، مستدركا "لكننا لن نساوم على قضايا من نمثلهم وسنعمل على تحقيق مطالبهم".

وفي الرابع من الشهر الجاري، كشف الجبوري، عن تنازع بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.

 وبحسب وثائق تنشرها وكالة شفق نيوز، أدناه فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية (هيئة الرئاسة)، في المخاطبات الرسمية نهاي الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.

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