"السيادة وتقدم" يخوّلان الخنجر والحلبوسي بتسمية رئيس مجلس النواب الجديد

شفق نيوز/ خوّل تحالف تقدم والسيادة يوم الثلاثاء، رئيسا التحالف محمد الحلبوسي وخميس التخرج لاختيار اسم البديل لشغل منصب رئيس مجلس النواب بعد خلوه.

وذكر بيان للتحالف ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اجتمع تحالف القيادة تقدم والسيادة بحضور خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وقيادات ونواب التحالف مساء الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۲۱ لمناقشة الوضع الراهن ومستجدات الساحة السياسية".

وأضاف البيان؛ أن "المجتمعين أكدوا على استمرار دعم الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها وورقة الاتفاق السياسي بما تمثله من مطالب شعبية واستحقاقات وطنية، وشددوا على الحرص على أمن واستقرار البلد، وتجنب كل ما من شأنه المساس بهما".

كما تم التأكيد على أن المجتمعين يمثلون الغالبية السنية بعدد النواب، وان هؤلاء النواب يخولون محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر (مجتمعين) بتسمية المرشحين للمنصب الأول في الاستحقاق السياسي السني، وفقا للاستحقاق الانتخابي لشغل المنصب بقبول وطني، وفقا للبيان