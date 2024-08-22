السيادة والبارتي والتركمان يقاطعون جلسة مجلس محافظة كركوك يوم السبت المقبل

شفق نيوز/ أعلن حزب السيادة في كركوك يوم الخميس، عن مقاطعته لاجتماعات مجلس محافظة كركوك والتي دعا اليها رئيس المجلس يوم السبت المقبل ومعه في المقاطعة البارتي والتركمان.

وقال المتحدث باسم السيادة خالد المفرجي لوكالة شفق نيوز، إن "حزب السيادة يحرض على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في محافظة كركوك، لذا قررنا مقاطعة جلس مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى، ونؤكد للجماهير العربية في كركوك اننا لا نرضى بالتهميش ونرفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة والتي تهدف الى ضمان حقوق الجميع دون اقصاء احد على حساب آخر".

وأضاف "نصر على احقية المون العربي بمنصب محافظ كركوك الأمر الذي دفعنا الى رد الدعوة لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها كجهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق اهلها او التفاوض عليها".

وتابع المفرجي؛ أن "الشركاء (البارتي والجبهة التركمانية)، معنا في مقاطعتنا لجلسات المجلس كحق مشروع في الدفاع عن حقوق ناخبينا وسنسعى معا لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش".

وأكد أن "مقاطعة حضور الجلسة تدل على رفض تام للاعتراف بشرعية وتشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة والتي مضت بإجراءات تخالف القانون وما اتفقنا عليه مع شركاء العملية السياسية بنا يخدم كل ابناء كركوك وبمختلف مذاهبهم وقومياتهم".