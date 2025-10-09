"السيادة" ترشّح "المستقل" محمد الأغا لمنصب قائممقام الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلنت كتلة "السيادة" في محافظة نينوى، يوم الخميس، ترشيح معاون مدير بلدية الموصل محمد الأغا، لمنصب قائممقام المدينة.

وقالت الكتلة في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد دراسة الملفات المقدمة لشغل منصب القائممقام، رأينا أن واجبنا الأول هو الانحياز لخيار الناس وما يعبر عن إرادتهم، ولهذا نتبنى ترشيح محمد الأغا كمرشح مستقل تقديرًا لكفاءته ومكانته، وإيمانًا بأن المنصب وُجد لخدمة المجتمع لا لخدمة الكيانات السياسية".

وأضافت الكتلة أن السيادة تدعو بقية الأطراف داخل مجلس نينوى إلى تغليب صوت المجتمع والابتعاد عن الخلافات والمكاسب الانتخابية الضيقة، كي يكون القرار خالصًا لأهل الموصل وأبنائها".

وأكدت الكتلة أنها ستقف مع "أي قرار يصب في مصلحة أهالي المدينة ويعزز الإدارة المحلية المهنية بعيداً عن المحاصصة السياسية والحزبية".

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة نينوى، بعد ظهر اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها ملف منصب قائممقام الموصل الشاغر منذ أكثر من عام، وسط توقعات بعدم اكتمال النصاب نتيجة تصاعد الخلاف بين الكتل السياسية داخل المجلس.

وقال أعضاء في مجلس نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "الجدل حول منصب قائممقام الموصل بلغ ذروته بين كتلة نينوى الموحدة، وبالتحديد بين تحالفي السيادة والحسم، في ظل محاولات كل طرف الحصول على المنصب".

وجاء ذلك بعد تصريحات عضو مجلس محافظة نينوى، سمية غانم الخابوري، يوم أمس الأربعاء، التي أكدت فيها أن "منصب قائممقام الموصل هو من حصة تحالف السيادة، وأن هناك تنصلاً من قيادات في تحالف الحسم للاستحواذ عليه"، محذرة من انعكاسات الخلاف على استقرار المجلس.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن مجلس محافظة نينوى، تأجيل جلسته التي كان من المفترض أن تناقش التصويت على منصب قائممقام الموصل إلى إشعار آخر، دون توضيح أسباب التأجيل.

ويشهد مجلس نينوى منذ أكثر من عامين خلافات متواصلة حول مناصب الوحدات الإدارية، بما فيها منصب قائممقام الموصل، دون التوصل إلى توافق نهائي بين الأطراف السياسية داخل الكتلة الموحدة.