السيادة: التحالف الثلاثي يمتلك مرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء

شفق نيوز / أكد تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، يوم السبت، أن تحالف إنقاذ وطن "الثلاثي"، يمتلك المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فيما لفت إلى أن عدد نواب التحالف يتجاوز 180 نائباً.

وقال القيادي في التحالف، النائب رعد الدهلكي، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف انقاذ وطن الذي يضم (الكتلة الصدرية والديمقراطي الكوردستاني، والسيادة)، سيتم الإعلان عنه في مؤتمر رسمي، قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف الدهلكي، أن "التحالف مبدئيا موجود على أرض الواقع ومتكامل وله منهاج وبرنامج ورؤية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة".

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.