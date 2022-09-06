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السويد تؤكد عزمها تعزيز التعاون مع العراق بمختلِف المجالات

Category: سیاسة

Date: 2022-09-06T16:43:57+0000
السويد تؤكد عزمها تعزيز التعاون مع العراق بمختلِف المجالات

شفق نيوز/ أكدت سفير السويد الجديدة لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، يوم الثلاثاء، دعم بلادها للعراق والعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير فؤاد حسين تسلم، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة السويد الجديدة لدى العراق، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وستوكهولم، وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وتمنى الوزير النجاح والتوفيق للسفيرة في مهامِّ عملها ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الدعم لنجاح عمل البعثة الدبلوماسيَّة، مُقدِّماً شكر وتقدير العراق لمواقف السويد الداعمة له في المحافل الدولـيَّة، وتوفير المُساعَدات المُختلِفة في حربه ضدَّ الإرهاب، مُتطلـِّعاً لزيادة حجم التعاون بين البلدين.

من جانبها أكـَّدت سفاردسترم، عمق وقوة العلاقات بين بغداد وستوكهولم، مضيفة "سنعمل على كلِّ ما شأنه تعزيز التعاون بين البلدين بمُختلِف المجالات".

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