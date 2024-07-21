السوداني: من المؤمل في نهاية العام ربط خط كهرباء العراق مع الكويت والخليج وثم السعودية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن حكومته تعتزم ربط كهرباء العراق مع الكويت ومع هيئة الربط الخليجية في نهاية العام 2024، ومن بعدها التوجه الى الربط مع السعودية لتنويع مصادر توفير الطاقة عند زيادة الطلب في أوقات الذورة في البلاد.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاحه مشروع خط الربط الكهربائي (العراقي– التركي)، إن "قيمة هذا المشروع وأهميته أنه كان متوقفا منذ العام 2004، وهو كان مخطط له منذ التسعينيات من القرن المنصرم، واليوم تم إنجازه بالتنسيق مع وزارة الطاقة التركية".

وأضاف أن "قيمة هذا المشروع تتمثل بأنه لأول مرة يكون لدينا ربط دولي مع الجارة تركيا ثمّ الى الاتحاد الأوروبي، وهذا عامل مهم واستراتيجي للطاقة على المستوى المستقبلي".

وأردف السوداني بالقول إنه "بعدما تمكنا من الربط مع الجانب الأردني، واليوم مع تركيا، ومن المؤمل في نهاية هذا العام مع الكويت وهيئة الربط الخليجية، ثم نتوجه لإكمال مشروعنا المهم مع السعودية ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية".