السوداني يعلن 37 مشروعاً خدمياً بتكلفة تتجاوز 3 تريليونات دينار للزيارات المليونية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، نجاح الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، كاشفا في الوقت ذاته أن الحكومة العراقية ستباشر بتنفيذ قرابة 40 مشروعا خدميا متنوعا بتكلفة مالية تتجاوز 3 تريليونات دينار للزيارات المليونية في البلاد.

واثنى السوداني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في محافظة كربلاء، على جهود اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية، وجميع الضبّاط والمنتسبين في تأمين انسيابية الزيارة، التي امتدت على مساحات شاسعة وآلاف الكيلومترات من الطرق المؤدية إلى كربلاء.

وكذلك اشاد ايضا بجهود المؤسسات الخدمية والإدارية المحلية في المحافظات، وتشكيلات الوزارات المختلفة، إذ اشتركت أكثر من 53 وزارة وهيئة، فضلاً عن الحكومات المحلية والمحافظين ومجالس المحافظات.

ومن أجل وضع بنى تحتية متكاملة، تيسّر من أداء الزيارة، أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر عن 37 مشروعاً خدمياً متنوعاً ستتم المباشرة بها من قبل اللجنة العليا للزيارات المليونية، ورصد لها أكثر من (3.5) تريليونات دينار، موزعة على موازنة الوزارات والمحافظات، وتتضمن إنشاء وتأهيل طرق حلقية وتقاطعات ومجسرات وجسور مشاة وساحات، وإنشاء مجمعات المياه ومدن للزائرين، ومجاميع خدمية، وستجري المباشرة بها بعد أسابيع.

كما أشار إلى أنه، ومنذ انتهاء الزيارة الأربعينية للعام الماضي، شرع العمل في تأهيل المعابر الحدودية في زرباطية والمنذرية والشيب، وإنشاء ساحات تبادل كبيرة لتسهيل نقل الزائرين، ومشاريع تتعلق بتأهيل الطرق الرابطة بين كربلاء والمحافظات الأخرى، كما قطعت الحكومة شوطاً في مشروع ميترو كربلاء-النجف، فيما وصل مشروع مطار كربلاء الدولي إلى مراحل متقدمة وسيفتتح العام المقبل.

وأكد السوداني أن الحكومة بادرت إلى تأسيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، لتكون المنظم والمشرف الدائم على هذا الجهد الكبير، مبيناً أنّ هذه المناسبة لم تعد عقائدية فقط، إنما هي ملحمة وطنية شهدت تواجد أبناء شعبنا من كلّ الأديان والمذاهب في أكثر من 50 موكباً يقدم الخدمة للزائرين.

وكانت العتبة العباسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن عدد الأشخاص الذين أدوا زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء بلغ أكثر من 21 مليون شخص.

وقالت العتبة في بيان، إن عدد زائري الأربعين هذا العام بلغ 21 مليوناً و480 ألفاً و525 زائراً.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن عبروا الحدود مع العراق متوجهين الى كربلاء لإحياء الزيارة الاربعينية.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.