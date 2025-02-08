السوداني: 12 تريليون دينار مجمل الصرفيات على المشاريع الخدمية بالعراق خلال 2024

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية في العراق خلال العام 2024 بلغ 12 تريليون دينار، واصفا الفساد المالي والاداري بـ"الفيروس المتحور الذي يكيّف نفسه مع إجراءات مكافحته".

جاء ذلك في كلمة له ألقاها في مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية).

وقال السوداني في كلمته الذي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024".

وأضاف أن، ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.

كما لفت السوداني الى أن، الفساد أصبح مثل الفيروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.

وتابع القول إنه، "وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد".

ومضى رئيس مجلس الوزراء قائلا: جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.

وأكد السوداني أنه، تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.