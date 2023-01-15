السوداني "يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى"

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده، ولم يحدد جدولًا زمنيا لانسحابها".

ونقلت الصحيفة عن السوداني قوله، إن "الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة، وإن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت"، في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي، لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وقال السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للصحيفة إنه "يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن بلاده "ترغب بأن تكون علاقاته مع واشنطن مماثلة لتلك التي تتمتع بها الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة".

ومضى يقول، إنه "لا يرى أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقات جيدة مع إيران والولايات المتحدة.

الأمريكية".