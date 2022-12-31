السوداني يأمر بإجراء تقييم شامل لجميع القيادات الاستخبارية وتجنب الخروق الامنية

شفق نيوز/ أمر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم السبت، بإجراء تقييم شامل لجميع قيادات الاستخبارات العراقية، مشدّداً على تطوير المنظومة الاستخبارية، وتجنب الخروق الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور مستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقادة الوكالات الاستخبارية، وناقش الاجتماع واقع أجهزة الاستخبارات لعام 2022، والقدرات المتاحة التي تمكّنها من تطوير مستوى أدائها، وتحديد أوليات العمل الاستخباري للعام المقبل، إلى جانب استعراض أهم المشاكل وسبل تجاوزها.

وأكد السوداني على إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات، مشدّدا على أنّ العمل الاستخباري، يُعد عملاً تخصصياً، يحتاج إلى النوع لا الكم.

ووجه السوداني جميع القادة المعنيين بالعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.

وأشاد بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذي تؤديه أجهزتهم في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في العمليات النوعية التي تحققت قبل أيام.

وأكد على توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات من أجل تطوير القدرات الفنية والبشرية، ووجّه بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العالي من خلال الاندماج والعمل المشترك.