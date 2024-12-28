السوداني يُكلِّف وزير الدفاع بمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، اليوم السبت، عن تكليفه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمتابعة العمل في مشروع مطار الموصل الدولي لضمان انجازه في الوقت المحدد.

وقال وزير الدفاع ثابت العباسي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء كلفه بمتابعة سير العمل في مشروع مطار الموصل من أجل إنجازه في الموعد المقرر"، مبينا أن "السوداني يولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الحيوية والاستراتيجية وفي مقدمتها مطار الموصل".

وأضاف أن "مشروع مطار الموصل سيساهم في عودة الموصل إلى وضعها السابق، وفي وصول الاستثمارات ورجال الأعمال والأموال إلى نينوى بشكل واضح".

كما وأكد العباسي أن "حكومة السوداني أولت اهتماما كبيرا بمشروع المطار وتتابع انجازه في الوقت المحدد وضمن المواصفات الفنية العالمية".

من جانبه أعلن عضو مجلس محافظة نينوى هشام الهاشمي، أن نسبة العمل في مشروع مطار الموصل تجاوزت السبعين بالمئة.

وقال الهاشمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في مشروع مطار الموصل يسير بصورة جيدة وسط تأكيدات من رئيس مجلس الوزراء بإنجاز العمل بالكامل في العاشر من حزيران المقبل".

وأضاف أن "نسبة الانجاز في مشروع مطار الموصل تجاوزت الـ 70 بالمئة، وأن العمل يشهد تطورا تصاعديا بشكل ملفت وكبير".

وخلال زيارة السوداني إلى الموصل الأسبوع الماضي، وجه بأن يكون افتتاح المطار في العاشر من شهر حزيران المقبل.