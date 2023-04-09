السوداني يؤكد أهمّية الدور الرقابي لتقويم عمل حكومته

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، ضرورة تفعيل دور الرقابة النيابية لتقويم حكومته.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم، أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية في مجلس النواب، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة خطط الحكومة المُعدّة والخاصة بتنفيذ برنامجها الحكومي، وأهم الأولويات الموضوعة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل الجاد لتحقيق الإصلاح الاقتصادي كخطوة أولى نحو إصلاحات شاملة في بنية الدولة.

وشهد اللقاء التداول بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ذات الثلاث سنوات، وضرورتها للتخطيط المستقبلي وفي تنشيط القطاع الخاص، وكذلك في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واستكمال المتلكئ منها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى تكامل العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أهمّية تفعيل الدور الرقابي من أجل تقويم عمل الحكومة، وتمكينها من تحسين أدائها في خدمة المواطن، ودعم جهودها في محاربة الفساد.