السوداني يؤكد أهمية على دعم التعاون الاقتصادي بين العراق والإمارات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، حرص العراق على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً في المجال الاقتصادي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجرى مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

وبينت أن بن راشد استقبل السوداني في قصر زعبيل بدبي، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ضمن مختلف المجالات.

وأضافت "تطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين".

وتابعت الوكالة الإماراتية "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأكد الجانبان تطابق الرؤى حيال أبرز الموضوعات المتعلقة بالمنطقة".

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الإمارات.

واشار البيان إلى أن اللقاء شهد بحث دعم أطر التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، بما يعزز أواصر العلاقات الثنائية بينهما.