السوداني يؤكد أهمية العمل بنسق واحد ونبذ التهميش في كركوك

شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، فيما أكد أهمية العمل في نسق واحد ونبذ التهميش.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، في مكتبه ببغداد، أعضاء مجلس محافظة كركوك من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي لقاء منفصل وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي، وذلك ضمن متابعته لتفاهمات القوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، بحسب البيان، أهمية مواصلة الجهود، وتغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار، لاسيما وأنها بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم في الارتقاء بواقعهم الخدمي والاقتصادي، وتطوير عمل الأجهزة الحكومية فيها.

وجدد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، مؤكداً أهمية العمل في نسق واحد ونبذ التهميش، من أجل المضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها.