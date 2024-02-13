السوداني يؤكد أهمية "الحفاظ على استقرار الانبار"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على أهمية استقرار محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المكتب الإعلامي، للسوداني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل مساء اليوم، محافظ الأنبار الجديد محمد نوري الكربولي، موضحا أنه (السوداني) أشار خلال اللقاء، إلى ضرورة المضيّ في تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكداً أهمية العمل الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، الذي تضطلع به الحكومات المحلية وأجهزتها في المحافظات.

كما جدد السوداني التشديد على مهمة تقديم الخدمات للمواطنين، في كلّ أقضية الأنبار ونواحيها، وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، وإحداث نقلة في مستوى الخدمات ونوعيتها، على قدم المساواة.

من جانبه، قال مكتب محافظ الأنبار، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحافظ الجديد محمد نوري أحمد التقى، اليوم، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح البيان، أن اللقاء بحث أهمية الحكومات المحلية، ودورها في تقديم الخدمات بما ينسجم مع توجهات الحكومة المركزية في مساراتها الخدمية والتنموية.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، على أهمية الحفاظ على استقرار محافظة الأنبار، واستمرار التعاون بين أبناء المحافظة والأجهزة الأمنية، والمضي بمشاريع الإعمار والخدمات، ومعالجة عدد من الملفات التي تخص المحافظة وبما يلبي حاجة مواطني المحافظة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، صوت مجلس الأنبار على "عمر مشعان دبوس الدليمي" رئيساً له، و"أكرم خميس المحلاوي" نائباً لرئيس المجلس، و"محمد نوري الكربولي" محافظاً للأنبار.