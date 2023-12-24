السوداني: العام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع في العراق

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، تعهد حكومته بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة، والمضي في إنجاز أخرى خلال العام 2024.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي، جرت خلاله مناقشة التقرير الخاصّ بسير التنفيذ والأعمال المنجزة في المواقع والمشاريع التي تولّاها الفريق في بغداد والمحافظات خلال عامي 2022 و 2023، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني.

وذكر البيان، أن السوداني استمع، خلال الاجتماع، إلى عرض شامل لواقع العمل في المشاريع ونسب التقدّم، واطّلع على المعوقات التي تعيق العمل، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لاستمرار انسيابية التنفيذ، وجداول الكميات المتعلقة بالمشاريع لغاية نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الفريق، بأسلوب العمل الاستثنائي الذي سار عليه، تمكّن من تقليل تكاليف المشاريع وضغط الوقت اللازم لاستكمالها، موجهاً بتذليل العقبات في كلّ مفاصل العمل والحفاظ على الزخم في جميع تشكيلات الفريق العاملة.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على تقييم واقع العمل، من قبل الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين العراقيين، إذ أكد سيادته أهمية اعتماد الفحوصات الفنية للمشاريع عند الإنجاز، وعدم اعتماد أي مشروع لا يخضع لكامل الفحوصات والمعايير الهندسية، مشدداً على أن خفض الكلف يجب ألّا يكون على حساب الجودة ومعايير الكفاءة.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن: الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ عام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.