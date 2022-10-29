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السوداني يؤكد مواصلة التعاون العراقي الاردني لخدمة البلدين

Category: سیاسة

Date: 2022-10-29T16:38:22+0000
السوداني يؤكد مواصلة التعاون العراقي الاردني لخدمة البلدين

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على استمرار التعاون بين العراق والأردن لخدمة مصلحة الشعبين واستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هنأ فيه بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة مجلس النواب.

وشهد الاتصال تأكيداً متبادلاً على أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السوداني مواصلة التعاون بين العراق والأردن لما فيه مصلحة شعبي البلدين الشقيقين، وأمن المنطقة واستقرارها، كما شدد الملك الأردني على دعم بلاده لأن يضطلع العراق بدوره الرائد في المنطقة.

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