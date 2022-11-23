السوداني يؤكد من الكويت حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه بما يحفظ السيادة.

جاء ذلك خلال لقائه في الكويت، ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات، كذلك استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين، والسعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح بالزيارة الرسمية للسوداني، مؤكداً متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما، وحرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره، كما ثمّن دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وكان في استقبال السوداني، لدى وصوله مطار الكويت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

وسيجري السوداني خلال الزيارة مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين، وفقا لبيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.