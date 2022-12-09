السوداني يؤكد من الرياض على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، عن رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر.

وإلتقى السوداني اليوم، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبد الرحمن، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي تنعقد في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات ومستويات التعاون، والتباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السوداني خلال اللقاء رغبة الحكومة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والجزائر بما يعزز مصالح الشعبين الشقيقين في النماء والازدهار.

من جانبه، تحدّث الوزير الأول الجزائري عن أهمية العراق، وحاجة المحيط العربي لدوره الريادي في المنطقة، وجهوده في تحقيق الاستقرار عبر مبادرات الحوار والتهدئة.

كما أعرب عبد الرحمن عن تطلع بلاده لتفعيل التعاون المثمر مع العراق في مجالات الطاقة، والزراعة، والتجارة، والصناعة، وكذلك في مجال التعليم.

وإلتقى السوداني أيضا، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووفد الحكومة اللبنانية، على هامش المشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق ولبنان على مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن تنسيق المواقف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في عموم المنطقة.