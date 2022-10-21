السوداني يؤكد منح الإطار الفرصة للكتل لتقديم مرشحيها للوزارات وترك الخيار لرئيس الحكومة

شفق نيوز/ أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شيّاع السوداني، يوم الجمعة، أن الإطار التنسيقي منح الفرصة للكتل السياسية لتقديم مرشحيها للوزارات على أن يتم ترك الاختيار من قبل السوداني.

وقال المكتب في بيان اليوم، إنه "إشارة الى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".

وأوضح أنه "يُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن تفويض المكلف برئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره هو واقتراح مرشحين بدلاء، فيما أكد على استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.