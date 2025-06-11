السوداني يؤكد لوفد "شيعي" أهمية استقرار سوريا وما يمثله للأمن العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على أهمية استقرار سوريا، وما ينعكس على أمن العراق، وذلك خلال استقباله وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفد الهيئة العلمائية الإسلامية الشيعية في سوريا برئاسة الشيخ أدهم الخطيب".

وأضاف أن "اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في سوريا، والتأكيد على دعم الجهود الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة والتعايش السلمي، وتدعيم الاستقرار والسلم الاجتماعي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان على "أهمية استقرار سوريا، وما يمثله للأمن الوطني العراقي"، مشيراً إلى "أهمية مشاركة جميع فئات الشعب السوري في التأسيس لدولة تقوم على مبدأ المواطنة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة، وإدانة أي مساس بها".