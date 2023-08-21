السوداني يبلغ وزيراً بريطانياً أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر واسترداد المطلوبين

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يوم الاثنين، أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات واسترداد الأموال والمطلوبين للقضاء، مرحباً بتوقيع إعلان النوايا المشترك "المزمع" إبرامه بين وزارتي داخلية البلدين.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لاسيما الأمنية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب، وكذلك في مجال مكافحة الفساد.

وأشاد رئيس الوزراء، بدعم المملكة المتحدة للعراق والوقوف معه في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأكد أهمية التعاون مع الجانب البريطاني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً المتعلقة بالتهريب والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى استرداد الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي بقضايا الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد مطلب شعبي، وخطره لا يتوقف عند العراق بل يتسع ليهدد جميع دول العالم، وفق البيان.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده، أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2023_2025، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العراق في مجال مكافحة هذه الآفة.

كما رحّب السوداني، بتوقيع إعلان النوايا المشترك، المزمع إبرامه بين وزارتي الداخلية العراقية والبريطانية، ومسوّدة مذكرة التفاهم بين البلدين.

من جانبه، أبدى توغندهات استعداد بريطانيا لدعم القوات الأمنية العراقية وتزويدها بالتقنيات الحديثة، مشيداً بالأجهزة الأمنية العراقية، بجميع صنوفها في مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، ودورها في الاستقرار الأمني للبلد.