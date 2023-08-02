السوداني يؤكد لوفد استوني ضرورة مواجهة خطاب الكراهية بين الشعوب

شفق نيوز/ استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع في جمهورية إستونيا هانو بيفكور والوفد المرافق له.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن اللقاء شهد التباحث في علاقات الصداقة بين العراق وإستونيا ومجالات تطويرها، فضلاً عن استعراض مشاركة إستونيا ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وأهمية تنمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتوسعة التعاون في مجالات الأمن السيبراني والحوكمة الإلكترونية.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء، تأكيده خلال اللقاء، سعي الحكومة إلى ترتيب العلاقات مع التحالف، في إطار مكافحة الإرهاب، بما يتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب على عصابات داعش، وضرورة مواجهة الخطاب المروّج والمحرّض على العنف والإرهاب، والمحفّز للكراهية بين الشعوب.