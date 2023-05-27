السوداني يؤكد ضرورة التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة: العراق يمثل وجهة استثمارية واعدة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على ضرورة التكامل الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين دول المنطقة الإقليمية، مشيداً بما حققه المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر "طريق التنمية" الذي انعقد في بغداد اليوم، وأكد خلال اللقاء، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدَّد السوداني على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، مشيداً بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.

كما استقبل السوداني، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات بين البلدين، لاسيما المتعلق منها بالطاقة التي تمثل قطاعاً مهماً وحيوياً، بما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية. كما جرى استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة الحالية رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلد، مشدِّداً على حرص الحكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة.