السوداني يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي تمسك العراق بالتهدئة والحوار لحل المشاكل

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على ثبات موقف العراق إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعزيز التهدئة والحوار لحل الخلافات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات.

كما جرى بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري.

وأكد السوداني مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات.