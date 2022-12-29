السوداني يؤكد لوجهاء قرية "البوبالي": التحقيق بالجريمة الإرهابية متواصل

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، على مواصلة التحقيق الفني والاستخباري بالجريمة التي استهدفت المدنيين في إحدى قرى ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قرية البوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، التي تعرضت إلى هجوم إرهابي راح ضحيته عدد من المدنيين بين شهيد وجريح.

وأشاد السوداني بمواقف شيوخ العشائر ووجهاء قرية البوبالي، لتعاملهم مع الحادث الإرهابي بمسؤولية عالية وحكمة منعت إراقة الدماء وأفشلت مخططات الفتنة.

وشدد على مواصلة التحقيق بالجريمة الإرهابية النكراء، موضحاً أن التحقيق سيشتمل على الجوانب الفنية والمعلومات الاستخبارية.

وأوعز السوداني باتخاذ تدابير أمنية وخدمية ومتابعة التحقيق، مطمئناً الأهالي بأن دماء الضحايا لن تمر دون عقاب ينال من المجرمين ويقدمهم أمام العدالة.

واستمع رئيس الوزراء إلى طروحات الوفد، ومطالبتهم بتعزيز الوضع الأمني والاهتمام بالخدمات العامّة في القضاء لاسيما ما يتعلق بالشوارع الرئيسة.

وأفاد مصدر أمني في 19 كانون الأول الجاري لوكالة شفق نيوز بسقوط ضحايا ومصابين بهجوم لداعش على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.

ولاحقاً، قال مصدر طبي في ديالى لوكالة شفق نيوز؛ أن "حصيلة هجوم داعش على قرية البو بالي ارتفعت إلى 6 ضحايا و8 مصابين بينهم حالة حرجة"، مشيرا إلى المصابين يخضعون للعناية الطبية في مستشفى الخالص".