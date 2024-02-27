السوداني يؤكد لمحافظ بغداد "أهمية" المسؤولية التي تنتظر من يشغل هذا المنصب

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،خلال لقائه رئيس الحكومة المحلية في العاصمة بغداد عبد المطلب علي العلوي، اليوم الثلاثاء، على "أهمية" المسؤولية التي تنتظر من يشغل هذا المنصب، وسعة المتطلبات التي ينتظر المواطن تلبيتها".

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير جدد الإشارة إلى ضرورة أن تتوافق مشاريع المحافظة مع التوجه العام للبرنامج الحكومي، وأولوياته الخدمية والاقتصادية، خاصة أن نطاق المسؤولية المناط بأجهزة محافظة بغداد، سيشهد العديد من المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية الكبرى، وهي كلها تصبّ في منفعة سكّان مدينة بغداد.

كما أكد السوداني ضرورة العمل بشكل متكامل بين أجهزة محافظة بغداد، ونظيراتها في أمانة بغداد والوزارات؛ من أجل اختصار الوقت وحشد الجهود، والإفادة القصوى من التخصيصات، وتحديد المستهدفات الخدمية بشكل واقعي ومدروس.

وانتخب مجلس محافظة بغداد، مطلع شهر شباط الجاري، عبد المطلب عليوي، عن ائتلاف دولة القانون، محافظاً للعاصمة.