السوداني يؤكد للقيادة المركزية الأمريكية أهمية استمرار "العمل المشترك"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية على أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب والمشورة.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، صباح اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.

وأكد السوداني، وفق البيان، أهمية استمرار العمل المشترك، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية، مشيراً إلى أن القوات العراقية مصممة على مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب.

وحضر اللقاء، وفق البيان، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلاً عن السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي.