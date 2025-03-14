السوداني يؤكد للشيباني حرص العراق على وحدة سوريا واحترام المعتقدات

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حرص العراق على وحدة سوريا، واحترام المعتقدات والمقدسات فيها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، استقبل وزير خارجية الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وخلال اللقاء، جرى التأكيد على موقف العراق الواضح والثابت في احترام خيارات الشعب السوري، بكلّ مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سوريا، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، وبهذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين".

وأكد السوداني، بحسب البيان على "ضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري، وعدم القبول بأي اعتدءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون منهم".

وشدد على "وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، خصوصاً مع ما يجري اليوم من سيطرة جيش الكيان الغاصب على أراضٍ سورية".

وأعرب السوداني، وفقا للبيان عن "استعداد العراق للمساهمة في دعم سوريا وإعادة إعمارها، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية التنسيق لمواجهة مخاطر الإرهاب لتحقيق الاستقرار الداعم لإعادة إعمار سوريا والعمل على مواجهة الخطاب الطائفي".