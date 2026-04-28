السوداني يؤكد للزيدي دعمه الكامل لإنجاح مهمة تشكيل الحكومة

شفق نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء "المكلف" علي فالح كاظم الزيدي، في لقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين أكدا ضرورة تعزيز وحدة الصف بين جميع الأطراف الوطنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة، للمضي في تشكيل حكومة تمثل جميع العراقيين وتتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

وأكد السوداني حرصه على دعم الزيدي لإنجاح مهمته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق الآليات الدستورية والديمقراطية.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف لتجاوز التحديات وتحقيق المصلحة العامة وإرساء الاستقرار في عموم العراق.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ترشيح الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب.