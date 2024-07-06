السوداني يؤكد للرئيس الإيراني الجديد أهمية مواصلة التنسيق

شفق نيوز/ هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعبَّر السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، في برقية بعثها إلى بزشكيان، عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.