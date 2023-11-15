السوداني يؤكد للحلبوسي "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة" بين القوى السياسية

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب المبعد عن منصبه بقرار من القضاء العراقي، محمد الحلبوسي التطورات السياسية في البلاد، فيما اتفقا على حل "الإشكالات المستجدة" عبر التواصل بين القوى السياسية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي، وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية".

وأصدر المحكمة الاتحادية قراراً امس الثلاثاء يقضي بابعاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه اثر دعوى قضائية ضده من النائب المستبعد ليث الدليمي، وفيما وصف الحلبوسي بانه غريب، قدم وزراء حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي استقالاتهم من الحكومة احتجاجا على القرار.