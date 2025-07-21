السوداني يؤكد لكوريلا أهمية فرض الاستقرار في المنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، اهمية فرض الاستقرار بالمنطقة والابتعاد عن توسع الصراعات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني استقبل كوريلا، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ستيف فاغن، ‏والقائد الجديد لقوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا العميد كيفن لامبارت، والقائد السابق للتحالف الجنرال كيفن ليهي".

وتابع أن "اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون بين العراق والتحالف الدولي ومراحل تطوره وتهيئة الانتقال الى العلاقات الأمنية الثنائية مع دول التحالف، فضلاً عن مناقشة أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة والتعاون والتنسيق الأمني، والتطورات في سوريا وتداعياتها على الأمن الاقليمي".

وبين أن "السوداني ركز على اهمية فرض الاستقرار والابتعاد عن مسببات توسع الصراعات، واحترام سيادة الدول، بناءً على مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية والحوارات والتفاهمات، وتفعيل النشاطات الدبلوماسية والتعاون من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".