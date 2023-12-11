السوداني يؤكد لكاميرون التزام العراق بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومتابعة منفذي الهجمات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، التزام بغداد بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومتابعة منفذي الهجمات.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، من كاميرون، وشهد التباحث في العلاقات بين بغداد ولندن وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاتصال، التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، كما تقتضي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مجدِّداً رفض أي انتهاك للسيادة وأي مساس أو إساءة بسمعة البلاد.

ولفت السوداني، إلى أن الحكومة والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين، وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه.

وأشار إلى أن استمرار العدوان في غزّة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة، خاصة مع استهداف المدنيين العزّل، بما يشكل خرقاً فاضحاً لمجمل القوانين الدولية والإنسانية، وأن القوى العظمى باتت إزاء مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار القتل الممنهج.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: "كان يتعين على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس، من دعوة لوقف إطلاق النار".

من جانبه، عبّر كاميرون، عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً طموح حكومته إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين، بما يعود على الشعبين العراقي والبريطاني بالمنفعة المتبادلة، ودعم الاستقرار في المنطقة.