قائد جديد لبعثة "الناتو" في العراق.. والسوداني يؤكد الحاجة لاستمرار تطوير القوات الأمنية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، للقائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات الأمنية العراقية.

جاء ذلك خلال استقباله، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق خوسيه أنطونيو، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،

وبحسب البيان، فقد ودّع السوداني، القائد السابق للبعثة جيوڤاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله في العراق، وذلك بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومستشار رئيس مجلس الوزراء والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء البحث في مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور القائد السابق للبعثة، خلال فترة عمله في العراق، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، كما رحب برئيس بعثة الناتو الجديد، مؤكداً الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني.

وقدَّم القائد السابق لبعثة الناتو شكره لرئيس مجلس الوزراء، على دعمه عمل البعثة، مشيراً إلى إكمال برنامج التعاون مع العراق من خلال القائد الجديد الذي تسنّم مهامّه حديثاً.