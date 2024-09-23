السوداني يؤكد لـ"الهجرة الدولية" على أهمية معالجة تأثيرات المناخ في جنوب العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، لدى استقباله في نيويورك المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، على أهمية قيام المنظمة ببرامج خاصة لمعالجة تأثير التغيرات المناخية على سكان المحافظات الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية/ IOM إيمي بوب، وذلك على هامش مشاركة سيادته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".

وتابع: "جرت خلال اللقاء، مناقشة ملف النازحين العراقيين وغيرهم في مخيمات اللاجئين، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للعودة الطوعية لهم، بإلإضافة إلى المشاريع الخاصة بتوفير الخدمات ومتطلبات العيش الكريم في مناطق سكناهم قبل عودتهم إليها".

وثمن السوداني، "جهود المنظمة في العراق، بالخصوص مشاركتها الأخيرة في تقديم الدعم لبناء مجمع كوجو السكني في سنجار"، مؤكداً على "أهمية قيام المنظمة ببرامج خاصة لمعالجة تأثير التغيرات المناخية على سكان المحافظات الجنوبية".

من جانبها، أكدت إيمي بوب أن "العراق شريك مهم، وقد أكسبته التحديات التي واجهها خبرات في معالجة الكثير من قضايا الهجرة والنزوح الداخلي"، معبرةً عن تطلعها لـ"الاستفادة من هذه الخبرات التي جعلت المنظمة تحرص على انضمام العراق لها، حيث تجرى مفاوضات بين الجانبين حول آلية الانضمام إلى المنظمة".