السوداني يؤكد لرئيس المفوضية أهمية إجراء انتخابات كوردستان في ظلّ "توافق سياسي" ومشاركة الجميع

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أهمية أن تجرى الانتخابات النيابية بإقليم كوردستان في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا، عمر أحمد محمد، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أهمّ الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.

وأكد السوداني أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي، ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم، وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق، بحسب البيان.

واول أمس الاحد قال رئيس تحالف نبني هادي العامري إن قرار إجراء انتخابات كوردستان بيد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.