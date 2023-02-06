السوداني يؤكد في اجتماع لـ"ائتلاف ادارة الدولة" الاستعداد لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، خلال حضوره اجتماع لائتلاف إدارة الدولة استعداد حكومته لإجراء الانتخابات في بيئة امنية مناسبة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ائتلاف ادارة الدولة عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس الوزراء، لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية".

واستضاف الائتلاف، "اللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية. وبحث الائتلاف اهم التحديات التي يتوقعها المختصون وآليات حلها".

واكد رئيس الحكومة الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة.