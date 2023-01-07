السوداني: الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية في العراق

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز وعدد من قادته.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير وضع إكليلاً من الورد على النصب التذكاري (..) استذكاراً لتضحياتهم التي عبدت الطريق للانتصار وإلحاق الهزيمة بعصابات داعش الإرهابية.

وفقا للبيان فإن السوداني تفقد خلال الزيارة قسم الطبابة العسكرية ومختبر PCR التابعين للجهاز، ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتلبية كامل متطلباتها.

وأضاف البيان أن القائد العام للقوات المسلحة عقد اجتماعاً ضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وآمري الوحدات فيه، واستمع إلى إيجاز عن عمل الجهاز والموقف الأمني في قاطع العمليات، واطّلع على خططه الأمنية في مجال مكافحة بقايا فلول داعش الإرهابية.

وأكد السوداني خلال الاجتماع ضرورة مراجعة عمل الجهاز، على مستوى الاستعداد والتدريب وتنظيم السياقات، كما شدد على ضرورة ألّا تتواجد في الجهاز إلّا الكفاءات القتالية المميزة، والعمل الجاد لكي يبقى هذا الجهاز الأمني في أعلى مستوى من الجهوزية والإمكانيات. ووجه سيادته بأن تُعتمد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ببذل جهود أكبر وأن يكون بأعلى مستوى التأهب لتعقب فلول داعش الإرهابية واستئصالها من جذورها، مشيراً إلى أن الإرهاب يحاول أن يلعب على التناقضات السياسية، لتحقيق أهدافه الخبيثة.

وأكد السوداني على الاهتمام بأرزاق المقاتلين كما تم التأكيد على متابعة الأراضي السكنية لأسر الشهداء والجرحى والمنتسبين، موجهاً بأهمية تحديث القدرة التسليحية للجهاز .