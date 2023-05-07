السوداني يؤكد على دور العشائر في بسط الأمن ومواجهة "الفوضى"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على أهمية دور العشائر في مساندة القوات الأمنية ومواجهة محاولات نشر الفوضى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل عدداً من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظة ذي قار، واستمع لعرض عن الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وأهم المشكلات والعقبات التي يعاني منها المواطنون، في مختلف الشرائح للمحافظة، بأقضيتها ونواحيها.

وأشار السوداني إلى الدور الاجتماعي للعشائر الداعم للاستقرار، والمعضّد لأداء القوات الأمنية، في فرض الأمن والقانون، ومواجهة محاولات نشر الفوضى والاعتداء على المال العام.

وأكد توجّهات الحكومة بالتركيز على قطّاع الخدمات، كونه المسار الذي يلبّي احتياجات المواطنين، ويؤكد إيمانهم بالنظام السياسي، ويرسّخ واجبات الأجهزة الحكومية في خدمة المجتمع.