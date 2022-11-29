السوداني يؤكد على إدامة الجهود العراقية الإيرانية لمكافحة الإرهاب والمخدرات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بين العراق وإيران لمكافحة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى خلال زيارته الرسمية إلى إيران بالمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، وعبّر عن شكره لإيران لدعمها العراق ومساندته في الحرب على الإرهاب.

وأكّد السوداني خلال اللقاء على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرّف والمخدرات.

وأشار إلى أهمية إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بالدستور العراقي الذي يمنع جعل العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه.

وشدد السوداني على أنّ حكومته وضعت الاقتصاد والخدمات في سلم أولوياتها، معرباً عن تطلعه أن تسهم العلاقات الوطيدة مع إيران في تعزيز هذه الأولويات.

من جانبه، بارك خامنئي لرئيس مجلس الوزراء تسلّم مهامّه رئيساً للحكومة، مؤكداً أنّ العراق بلد كبير بموارده وشبابه، ويستحق شعبه الاستقرار والخدمات.

وشدد خامنئي على أن أمن العراق هو أمن الجمهورية الإسلامية، داعياً الشعب العراقي إلى المزيد من الوحدة والتكاتف.